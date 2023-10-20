Россиянам посоветовали отложить покупку китайских автомобилей Автоэксперт Хайцеэр: китайские авто лучше не покупать в ближайшие три года

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В России пока не накоплен достаточный опыт массовой эксплуатации продукции автопрома КНР, поэтому покупку китайского автомобиля лучше отложить по крайней мере на три года, заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Нужно, чтобы мы получили определенный опыт и свободный взгляд на то, в каком состоянии будут находиться эти автомобили после трех лет эксплуатации. Это касается и состояния узлов и агрегатов, и лакокрасочного покрытия, — объяснил специалист.

Он уточнил, что для большинства российских автомобилистов машины из Китая — это новинка последнего года, поэтому каждый, кто приобретает их сегодня, действует на свой страх и риск, обладая информацией только от продавцов и из рекламы. Между тем, как заявил эксперт, уже сейчас можно говорить о ряде конструктивных недостатков китайские авто. Это, в частности, слишком низкое расположение некоторых узлов и агрегатов, неслаженная работа двигателя и коробки передач. Кроме того, толщина металла, из которого сделаны машины из КНР, уступает «корейцам» и «японцам», добавил Хайцеэр.

Еще одним немаловажным фактором он назвал то, что цены на китайские машины в России подчас вдвое выше, чем в самом Китае.

Ранее Минпромторг РФ составил новый список машин, на которые, как ожидается, пересядут российские чиновники. Ведомство предлагает рассматривать для госзакупок линейки Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute, а также китайский Haval.