Автоэксперт перечислил варианты действий дилеров Mercedes, Audi и BMW Автоэксперт Кадаков: немецкие машины можно будет ремонтировать в странах СНГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ремонтном цехе центра техобслуживания автомобилей Mercedes-Benz

Решение премиальных автобрендов из Германии отключить от своего программного обеспечения российских официальных дилеров может больно ударить по отношениям продавцов и покупателей иномарок в России, считает журналист и автомобильный эксперт Максим Кадаков. В беседе с ИА SM.News не исключил, что гарантийные Mercedes-Benz, Audi или BMW теперь придется ремонтировать в странах СНГ.

Либо идти к дилерам, у которых скачан оффлайн, и надеяться на то, что они проблему решат, какая-то проблема будет решена, какая-то — нет. Второй вариант — попытаться подключаться через другие страны либо подменой ID в надежде, что материнский софт это не обнаружит. <...> Можно попытаться вывезти автомобиль с тяжелыми проблемами в Казахстан, Армению или в Киргизию. Но машина-то имеет конкретный VIN, и заводская электроника все равно видит, что это машина российская, — отметил Кадаков.

Издание напоминает, что тройка главных немецких автогигантов — Mercedes-Benz, Audi или BMW — отключила российских дилеров от своего программного обеспечения. Ожидается, что это отрицательно скажется на диагностике неисправностей и затянет сроки ремонта.

Эксперт посоветовал автомобилистам понять, что официальные дилеры в нынешних условиях не могут решить все проблемы «по щелчку пальцев». Поэтому человек должен определиться, что ему ближе — подождать и, спокойно восприняв ситуацию, прийти к договоренности с дилером, либо подавать на него в суд.

Ранее Кадаков высказал мнение, что дизайн и электроника новых китайских автомобилей не в состоянии дать полное удовольствие от вождения, как это делают более возрастные образцы немецкого автопрома. По его словам, поставки новых иномарок с Запада на российский авторынок серьезно ограничены, а новые машины из КНР зачастую не могут с ними соперничать.