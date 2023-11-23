Автоэксперт перечислил основные правила зимней езды Автоэксперт Мартыненко: при езде зимой нужно делать меньше резких движений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начало зимнего сезона является поводом для автомобилистов изменить манеру вождения, рассказал в беседе с «Радио 1» автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко. Одним из главных правил безопасности в гололед и в снегопад он назвал езду без резких движений.

Не нужно часто перестраиваться из полосы в полосу. Проработайте маршрут заранее, потому что эти перестраивания могут сыграть не в вашу пользу, — подчеркнул эксперт.

Он также посоветовал исключить резкие разгоны и торможения. Кроме того, важно постоянно смотреть в зеркало заднего вида.

Еще одним важным «зимним» правилом для автомобилистов Мартыненко назвал комплектование автомобиля вещами на случай экстренных ситуаций. Эксперт порекомендовал обязательно иметь запасную бутыль с незамерзающей жидкостью, щетку и скребок, а перед выездом проверить работу всех систем.

На каждой автомойке есть услуга «продувка замков, дверных проемов». Этим не нужно пренебрегать, так как при перепадах температур дверь может примерзнуть. Также нужно смазывать дверь авто и замки специальными средствами, — посоветовал автоэксперт.

По его словам, зимой в машине обязательно должна быть исправной система отопления, иначе стекла будут плохо прогреваться, ухудшая видимость на дороге. Если на дворниках при снегопаде образуется наледь, нужно остановиться и почистить их, а также боковые зеркала заднего вида, добавил Мартыненко.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал автовладельцам, не пользующимся машинами в зимний период и оставляющим их на открытой стоянке, весной внимательно проверить работу основных узлов авто. Эксперт пояснил, что за зиму могут выйти из строя кондиционер и аккумулятор, а также возникнуть проблемы с тормозной системой.