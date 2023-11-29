Автоэксперт перечислил нарушения, за которые водителя вряд ли оштрафуют Автоэксперт Шапарин: ГИБДД практически никогда не штрафует за грязные номера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инспекторы ГИБДД практически никогда не привлекают водителей к административной ответственности за загрязненные естественным образом номерные знаки и неиспользование сигналов поворота, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, штрафы за такие провинности предусмотрены, но постановлений по этим статьям практически не выносят.

Если номер автомобиля не читается, инспекторы обычно дают возможность водителю протереть его на месте и отпускают без оформления протокола. Конечно, это не касается случаев, когда видно, что номер старательно замазан грязью, — пояснил эксперт.

Он также рассказал, что сотрудники ДПС практически никогда не штрафуют за неиспользование указателей поворота. Вынесение постановлений по этой статье Шапарин сравнил с возможностью «встретить динозавра». При этом невключение этих сигналов при совершении маневра может создать опасную ситуацию на дороге, подчеркнул эксперт.

Ранее адвокат Анатолий Миронов заявил, что фотографии или видеозаписи из соцсетей, где зафиксирован момент нарушения ПДД, не могут стать единственным доказательством по делу, но способны спровоцировать расследование, по итогам которого водитель, соответственно, получит штраф. Юрист добавил, что по закону должностные лица не только могут, но и обязаны реагировать на такие материалы.