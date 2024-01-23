Автоэксперт перечислил, из-за чего машина может не завестись зимой Автоэксперт Гоман: машина может не завестись зимой из-за проблем с аккумулятором

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Машина может не завестись зимой из-за проблем с аккумулятором, грязных заслонки или форсунок, а также при использовании плохого бензина, предупредил автомобильный эксперт Александр Гоман. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что в холодную погоду аккумуляторная батарея быстро разряжается и не может принимать достаточно заряда.

При температуре ниже 20 градусов аккумуляторная батарея быстро разряжается и уже не принимает столько заряда, сколько необходимо для беспроблемной эксплуатации. Особенно часто вопросы с аккумулятором возникают у тех водителей, кто совершает короткие и частые поездки, — уточнил эксперт.

Зимой водителям часто приходится менять свечи зажигания. Это связано с тем, что при попытке завести двигатель многие автовладельцы заливают их. Гоман подчеркнул, что также важно следить за состоянием заслонки или форсунок: их стоит чистить каждые 20-30 тысяч км. Кроме того, в холодную погоду лучше покупать качественное топливо, чтобы не возникло проблем с бензонасосом.

В мурманском Минтрансе ранее рассказали, что после длительной поездки в мороз следует охладить автомобиль. В ведомстве отметили, что для этого достаточно на несколько минут открыть все двери машины, тогда температура воздуха в салоне сравняется с температурой окружающей среды.