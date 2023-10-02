Автоэксперт озвучила причины грядущего подорожания такси Автоэксперт Зарипова: такси подорожает из-за цен на бензин и нехватки водителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Средняя стоимость поездки на такси в следующем году вырастет примерно на 7–10%, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, среди пяти основных факторов, способных повлиять на тарифы, выделяются рост цен на бензин и нехватка водителей.

Экономическая ситуация пока непредсказуема, но можно спрогнозировать, что в течение года перевозки подорожают на уровень инфляции. Это примерно 7–10% к уровням сегодняшних тарифов, — поделилась прогнозом эксперт.

Среди причин роста тарифов такси в 2024 году специалист выделила подорожание автомобилей и стоимости их техобслуживания, рост топливных цен и затрат на страхование. Кроме того, как отметила Зарипова, в последнее время на стоимость поездки стала влиять еще одна проблема — нехватка водителей. Глава Общественного совета рассказала, что агрегаторы сегодня пытаются решать этот вопрос за счет привлечения к работе людей с ограниченными возможностями по здоровью, а также женщин. При этом, как считает эксперт, до конца текущего года резкого скачка цен на такси не предвидится.

Как напоминает издание, средняя стоимость поездки на такси в России в 2023 году увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим годом. При этом в Москве этот показатель вырос на 14%, а в ряде регионов — еще больше.

Ранее МВД России поддержало инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова запретить длительную парковку и стоянку такси в жилой зоне более 30 минут. По мнению депутата, дворы и общественные паркинги должны использоваться горожанами, а не предпринимателями, которые хотят сэкономить за счет удобства жителей.