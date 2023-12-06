Автоэксперт озвучил пять характерных поломок непрогретой машины Автоэксперт Колодочкин: в непрогретом авто обычно ломаются мотор и трансмиссия

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При езде в морозную погоду на непрогретом автомобиле могут выйти из строя двигатель, трансмиссия и стартер, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Михаил Колодочкин. Также, по его словам, от холода могут пострадать лобовое стекло и шины.

Первое, что может пострадать при езде на холодной машине, — двигатель. Поршни прогреваются крайне неравномерно, и, если выехать со двора и резко нажать на газ, они могут развалиться на куски из-за перепадов температур и термических напряжений, — пояснил специалист.

Также в мороз может выйти из строя коробка передач, причем как механическая, так и «автомат», продолжил эксперт. В отличие от двигателя трансмиссия прогревается только при движении, однако холодные детали плохо стыкуются между собой, поэтому трогаться с места надо плавно, чтобы у агрегатов была возможность притереться.

Кроме того, если в сильные холода в мотор залито летнее масло, стартер не сможет провернуть коленчатый вал и выйдет из строя, добавил Колодочкин. Важно, по его словам, и правильно прогревать салон. Так, сначала поток воздуха нужно направить на лобовое стекло, чтобы оно постепенно оттаяло. Если же резко направить на стекло уже нагревшийся воздух, оно может лопнуть.

Эксперт также рассказал, что в морозную погоду могут лопнуть подержанные покрышки, если водитель резко стартовал с места после ночной стоянки. Чтобы избежать этого, нужно первые несколько минут ехать с небольшой скоростью.

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