Автоэксперт описал первую машину водителя-новичка Автоэксперт Шагапов: для водителя-новичка подойдет наиболее массовая модель авто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В качестве первой машины для водителя-новичка лучше всего подойдет модель, наиболее массовая в регионе, где живет автомобилист, рассказал в беседе с изданием «Вести Подмосковья» автоэксперт Игорь Шагапов. При этом главной ошибкой он назвал желание сэкономить, взяв автомобиль в любом состоянии, чтобы его было не жалко ударить и поцарапать.

Второй важный параметр — безопасность. <...> Чтобы определить, безопасна машина или нет, можно посмотреть краш-тесты, отзывы и обзорные видео, — посоветовал специалист.

Также факторами безопасности являются амортизационные свойства кузовного металла и сама манера вождения, продолжил Шагапов. По его мнению, первая машина должна быть «ликвидной и понятной», при этом неизвестные марки лучше обойти стороной: работать с такой машиной согласятся не все автосервисы.

Кроме того, как пишет издание, можно приобрести машину, максимально оснащенную системами пассивной и активной безопасности. Кроме того, новичкам подойдут компактные автомобили с небольшим объемом двигателя (до 1,6 л). Они более просты в управлении, а малый объем двигателя позволит сэкономить на топливе и транспортном налоге.

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