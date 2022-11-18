Автоэксперт оценил выгоду от продажи авто в условиях снижения цен Автоэксперт Архиереев: сокращение цен на машины на 3% не повлияет на вторичный рынок авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автовладельцы при необходимости могут продать машину, даже несмотря на падение цен на авто на 3%, рассказал «Народным Новостям» автоэксперт Виталий Архиреев. По его словам, сокращение цен на авто на 3% почти не повлияет на вторичный рынок автомобилей, так как он мало зависит от политической обстановки и более емок. Такое изменение цен на авто можно будет компенсировать с помощью торга, уточнил эксперт.

В бюджетном сегменте, который составляет львиную долю рынка, 3% существенной роли играть не будут, их можно будет компенсировать с помощью торга <...> Компании, которые работают на вторичном рынке, смогут это компенсировать с помощью своих стратегий. Поэтому можно спокойно продавать свою машину при необходимости, — уточнил Архиреев.

Автоэксперт добавил, что ротация автомобилей на вторичном рынке будет непрекращающейся и вечной. Также он пояснил, что изменение цен на авто на 3% можно считать временной погрешностью.

Архиреев ранее рассказал, что цены на китайские автомобили на российском рынке могут снизиться. По его словам, некоторые китайские бренды сократили стоимость своих машин уже в этом году. Также специалист добавил, что авто из КНР в России могут конкурировать лишь с подержанными машинами и теми, которые ввозятся в страну по параллельному импорту.