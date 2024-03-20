Автоэксперт оценил вероятность отмены транспортного налога в России Автоэксперт Шапарин назвал маловероятной отмену транспортного налога в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России навряд ли отменят транспортный налог, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В разговоре с «360» эксперт подчеркнул, что депутаты партии «Справедливая Россия — За правду», вынесшие на рассмотрение соответствующий законопроект, не прикрепили необходимое сопутствующее заключение правительства.

Законопроект, если он вносится без таких документов, отклоняет правовой департамент Госдумы сразу. Нужно вносить законопроекты с отзывом правительства, пусть даже и негативным, — пояснил автоэксперт.

По его словам, депутаты поспешили с внесением законопроекта на рассмотрение. При этом Шапарин уточнил, что автомобильный союз поддерживает отмену транспортного налога, так как он является большой несправедливостью. Однако, как считает эксперт, принимать подобное предложение никто не будет: Минфин с большой вероятностью будет выступать против данной инициативы.

С чего вдруг будут отменять налоги? Законопроект выносится регулярно, и мы, конечно, большие его сторонники, но подозреваем, что в министерстве финансов будут против, — заключил Шапарин.

Партия «Справедливая Россия — За правду» ранее внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий отмену транспортного налога с 2025 года. Отмечается, что главной идеей инициативы стало устранение несправедливости при установлении выплат в зависимости от мощности двигателя, а не от других характеристик.