Автоэксперт оценил идею выдачи водительских прав на 20 лет Автоэксперт Шапарин: срок действия водительских прав нужно увеличить для всех

Инициатива об увеличении срока действия водительских прав до 20 лет является правильной, так как избавляет от лишней бюрократии, заявил в беседе с НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. При этом, по его словам, делать это следует для всех автомобилистов.

Издание поясняет, что ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил о разработке законопроекта, предусматривающего продление срока действия прав с 10 до 20 лет, если водитель «исправно проходит все медкомиссии, не нарушает ПДД и не состоит где-либо на учете».

Безусловно, лишняя бюрократия пользы не принесет. Но в инициативе депутата Москвичева есть и подводные камни. Во-первых, непонятно, о каких медосмотрах идет речь, с какой частотой их надо проходить. <...> Во-вторых, добропорядочность водителя — весьма условный критерий, — высказал мнение эксперт.

В связи с этим он отметил, что срок действия водительского удостоверения нужно увеличивать до 20 лет, но делать это необходимо для всех водителей. Шапарин назвал данную норму «достаточно безобидной» для всех и выразил надежду, что она будет принята депутатами.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями Александр Холодов заявил, что правила дорожного движения в России следует переписать «понятным языком». Он добавил, что действующие правила уже не отражают современную реальность.