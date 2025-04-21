Автоэксперт объяснил, зачем Kia зарегистрировала новые бренды в России Автоэксперт Моржаретто: регистрация брендов не означает возврата Kia в Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Регистрация в России четырех новых товарных знаков компанией Kia не означает ее возвращения, заявил в интервью с RT автоэксперт Игорь Моржаретто. Специалист надеется, что когда-нибудь автопроизводитель вернется на российский рынок, но для этого пока нет официальных поводов.

То, что там сообщают СМИ, что зарегистрировали, это не значит, что они сейчас вернутся. Они в какой-то мере поддерживают снабжение запчастями, поддерживают гарантийное обслуживание, но не более того, — объяснил Моржаретто.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Kia зарегистрировал ряд новых товарных знаков в России. Южнокорейской компании одобрили четыре заявки. Один из новых зарегистрированных товарных знаков даст возможность Kia проектировать автомобильные заводы и промышленные предприятия, два других откроют ворота для производства масел и автомобилей, а также их обслуживания. Назначение четвертого знака пока неизвестно, но его название — Kia Connect.

Информация о намерении Kia вернуться в Россию появилась 14 апреля. Ряд зарубежных СМИ опубликовал данные из обновленного плана компании Hyundai Motor Group, которой принадлежит Kia. Согласно документу, автоконцерн собирается реализовать на территории России 50 тысяч автомобилей до конца текущего года.