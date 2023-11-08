Автоэксперт объяснил, в чем главный плюс нововведений в закон об ОСАГО Автоэксперт Попов: постановка машины на учет без ОСАГО упростит жизнь водителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации машины, облегчит жизнь автомобилистов, заявил в беседе с «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, такое решение связано с грядущей автоматизацией процесса получения полиса в России.

Специалист пояснил, что, согласно инициативе, заключение договора о страховании машины до ее регистрации не должно быть обязательным.

Это необходимо для того, чтобы человек мог при покупке нового автомобиля приехать на регистрацию без заключения договора ОСАГО. Сейчас дается десять дней на регистрацию транспортного средства. При этом сам полис нужно подписывать и с автосалоном, чтобы машина смогла оттуда выехать, — рассказал Попов.

Автоэксперт добавил, что без этих документов водитель не сможет даже «метра проехать» на территории автосалона. В то же время, по его словам, получение всех необходимых документов на машину является гражданской ответственностью, которая прописана в Кодексе. Специалист также отметил, что принятие законопроекта происходит на фоне планируемой автоматизации процесса оформления полиса.

Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект, упрощающий процедуру регистрации автомобилей. Документ предусматривает сокращение списка необходимых документов, в том числе исключение полиса ОСАГО.