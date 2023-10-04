Автоэксперт объяснил, почему новый «Москвич» дорого стоит Автоэксперт Баканов: новый «Москвич» дороже китайского аналога из-за логистики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Высокая стоимость нового автомобиля «Москвич» связана с логистическими издержками по транспортировке комплектующих из Китая, сообщил в беседе с РИАМО автоэксперт Петр Баканов. Еще одной причиной дороговизны авто он назвал отсутствие в России собственного полноценного производства многих машин.

Ранее стало известно, что цена на новый «Москвич 6», продажи которого стартуют в ноябре, будет варьироваться от 2,4 до 3,1 млн рублей в зависимости от комплектации. При этом стоимость китайского JAC Sehol A5 Plus, являющегося базой для «Москвича», в Китае составляет 1,3-1,8 млн рублей в пересчете с юаней.

Нужно понимать, что те машины, которые делают на российских заводах из китайских комплектующих, производятся по крупноузловому методу. То есть это не производство с окраской и сваркой кузовов. Если очень грубо, <...> ее сначала произвели в Китае, потом разобрали, поставили к нам машинокомплекты, и снова собрали, — пояснил Баканов.

По его словам, к первоначальной цене добавляются затраты на перевозку, в том числе по железной дороге, в результате только за логистику наценка составляет уже 200-250 тысяч рублей за каждый автомобиль. Также в стоимость поэтапно включаются растаможка, уплата утилизационного сбора, маржа дилера, зарплата рабочих и другие затраты. Как отметил Баканов, в итоге можно увидеть, что цена на авто увеличивается на 1 млн рублей с лишним.

К сожалению, российский покупатель несет на своих плечах все тяготы и лишения, которые связаны с тем, что в России отсутствует как таковое полноценное производство многих автомобилей, — констатировал автоэксперт.

Ранее были опубликованы данные статистики, согласно которым средняя цена на новый автомобиль в России превысила психологическую отметку в 3 млн рублей и достигла 3 130 000 рублей. При этом цены на машины продолжают расти, прибавляя раз в квартал примерно по 5–10%.