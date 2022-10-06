Автоэксперт объяснил, как выбрать подержанный автомобиль Автоэксперт Мартыненко: при выборе подержанного авто нужно обратить внимание на пробег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выборе подержанного авто необходимо обращать внимание на его пробег и регион, рассказал в беседе с «Радио 1» руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко. По его словам, чем меньше пробег будет у автомобиля, тем выше шанс того, что транспортное средство находится в удовлетворительном техническом состоянии.

Автомобиль с маленьким пробегом – залог безопасной и комфортной езды, — высказал свое мнение Мартыненко.

Именно от региона авто и может зависеть величина его пробега, утверждает эксперт. Так, в маленьких регионах пробег будет меньше, чем в крупных мегаполисах. Также необходимо проверить количество владельцев машины: если он будет один, то историю транспортного средства можно будет отследить намного легче.

Ранее Мартыненко рассказывал, что каждый, кто хочет приобрести исправный в техническом плане автомобиль с пробегом, должен вначале обратить внимание на то, какая в ней задействована коробка передач и исправно ли она работает. Помимо того, важно осмотреть двигатель: при протечке масла из выхлопной трубы может идти дым, уточнил он. Осматривать машину на предмет перекраски лучше со специалистом, который оценит лакокрасочное покрытие и даст точную ответ.