Автоэксперт назвал три привычки водителя, «убивающие» двигатель Автоэксперт Колодочкин: привычка газовать на непрогретом двигателе убивает его

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Привычка давать полный газ на непрогретом моторе приводит к повышенному износу двигателя и его преждевременному выходу из строя, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Михаил Колодочкин. Среди других вредных для автомобиля действий он назвал езду на низких оборотах ради экономии горючего топлива, а также манеру глушить турбированный двигатель сразу после остановки.

Эксперт уточнил, что после запуска двигателя его детали прогреваются неравномерно, поэтому езда в интенсивном стиле с большой нагрузкой на непрогретый мотор способна быстро вывести его из строя. Еще одной распространенной ошибкой Колодочкин назвал движение по трассе на высшей передаче с минимальными оборотами.

Детали кривошипно-шатунного механизма при этом испытывают высокие нагрузки, а масляный насос работает с невысокой производительностью. И слой масла на вкладышах коленвала и поршнях быстро протирается, — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что для двигателя, напротив, будет полезно, если один-два раза за сезон проехать по автомагистрали на высоких оборотах со скоростью выше 100 км/ч. Это позволит избавиться от нагара.

По словам эксперта, третья ошибка касается двигателей с турбонаддувом при езде в экстремальных режимах. Если после этого водитель совершил остановку, например для заправки, нужно дать поработать двигателю на холостом ходу хотя бы две минуты.

Ранее зоопсихолог Мирослав Волков посоветовал автомобилистам с приходом осенних холодов почаще заглядывать под капоты, перед тем как начинать прогревать свои машины. По словам специалиста, зачастую там греются бездомные кошки, которые при запуске двигателя могут получить серьезные травмы и даже погибнуть.