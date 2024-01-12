Автоэксперт назвал способ продлить срок службы двигателя при езде в пробках Автоэксперт Колодочкин: при езде в пробках масло надо менять каждые 5-7 тысяч км

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы двигатель в автомобиле прослужил долго, необходимо менять моторное масло каждые 5-7 тысяч км, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Михаил Колодочкин. По его словам, такое условие особенно важно, если машина используется в основном в городских условиях с частыми пробками, или если двигатель работает с повышенной нагрузкой.

Бывалые автовладельцы, привыкшие ко всему, вообще меняют масло каждые 5-7 тысяч км. И это оптимальный вариант, чтобы мотор прослужил долго, — отметил эксперт.

Он пояснил, что в руководствах по эксплуатации автопроизводители указывают усредненные пожелания к срокам замены масла. Обычно этот условный параметр составляет 15 тысяч км. Однако в последнее время все чаще в мануалах стала появляться оговорка о том, что при движении автомобиля в тяжелых условиях, в число которых входит и езда в городских пробках, замену масла нужно производить в два раза чаще.

Эксперт напомнил о риске поломки двигателя из-за несвоевременной замены масла, при этом указав, что покупать необходимо жидкость, рекомендованную производителем, ни в коем случае не пытаясь сэкономить за счет покупки масла подешевле и похуже.

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