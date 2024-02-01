Автоэксперт дал советы по защите машины от перепадов температур Автоэксперт Соколов: защитить машину от перепадов температур поможет гараж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы защитить автомобиль от негативного влияния зимних перепадов температур, в частности от резких морозов, необходимо парковать его в гараже, заявил в беседе с Lenta.ru автоэксперт Максим Соколов. По его словам, если у автолюбителя нет такой возможности, при парковке следует выбирать места, где авто будет защищено от осадков и прямых солнечных лучей.

Если есть возможность, нужно оставлять автомобиль в гараже или на закрытой стоянке. <...> Если нет возможности оставить автомобиль под крышей, можно использовать автомобильный чехол: он защитит авто от дождя, снега, пыльцы деревьев и птичьего помета, — посоветовал специалист.

Он пояснил, что основную опасность при перепадах температур представляет водный конденсат, который появляется в двигателе и других важных узлах, попадает в моторное масло, жидкость гидроусилителя руля и тормозную жидкость, нарушая их физические свойства и снижая их эффективность. Также, по его словам, из-за резких повышений и понижений температуры в обшивке автомобиля могут появиться микротрещины, которые чреваты коррозиями.

Эксперт напомнил о важности своевременной замены жидкостей в ключевых узлах: покупать зимний стеклоомыватель, моторное масло и масло для коробки передач. Кроме того, следует регулярно мыть автомобиль, чтобы убрать пыль, грязь и реагенты. После мойки нужно пройтись силиконовой смазкой по уплотнителям в дверях и багажнике, а также продуть личинки замков или залить в них незамерзайку.

Ранее автоэксперт Александр Гоман рассказал, что машина может не завестись зимой из-за проблем с аккумулятором, грязных заслонки или форсунок, а также при использовании плохого бензина. Специалист отметил, что в холодную погоду аккумуляторная батарея быстро разряжается и не может принимать достаточно заряда от генератора.