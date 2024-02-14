Автоэксперт дал советы для поездок по зимней дороге Автоэксперт Хайцеэр посоветовал соблюдать дистанцию на зимней дороге

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Во время поездок по зимней дороге важно соблюдать дистанцию, чтобы оставить пространство для маневра, посоветовал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В разговоре с «Радио 1» он подчеркнул, что в гололед лучше и вовсе отказаться от использования автомобиля.

Первое: в любую непогоду, тем более в гололед, лучше на дорогу общего пользования вообще не выезжать, воздержаться от поездки на автомобиле, если такая возможность есть. Второе: если уж выехали, обязательно держите дистанцию, чтобы оставалось пространство для маневра, — пояснил автоэксперт.

Также важно не совершать резких маневров. Это может привести к заносу, от которого не застрахованы даже опытные водители, предупредил Хайцеэр. По его словам, любое перестроение должно быть плавным и заранее спланированным. Не стоит делать резких ускорений или ездить «шашечками». Эксперт добавил, что тем, кто хочет чувствовать себя уверенно на зимней дороге, стоит пройти курсы контраварийной подготовки.

Автоэксперт Максим Соколов ранее рассказал, что зимой машину лучше всего парковать в гараже, чтобы защитить автомобиль от негативного влияния зимних перепадов температур. По его словам, если у автолюбителя нет такой возможности, при парковке следует выбирать места, где авто будет защищено от осадков.