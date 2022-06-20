Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
В минувшие выходные в подмосковном Быково состоялся очередной этап гоночной серии Russian Weekend Drags на классических ретроавтомобилях. Соревнования проходили по традиционной формуле дрэг-рейсинга: параллельные старты с места на прямом участке трассы длинной 1/4 мили.
Гости мероприятия могли не просто посмотреть на заезды эффектных американских автомобилей разных лет, но и познакомиться с пилотами, их машинами, принять участие в многочисленных интерактивах, оценить классические рок-хиты в исполнении приглашенных музыкантов, а также на живых примерах понять разницу между дрэгстерами, гассерами, хот-родами и рестомодами.
Заезды проводились в нескольких классах: до 250 л. с., 250–350 л. с., Truck & SUV, Unlim.
Фотокорреспонденты NEWS.ru побывали на мероприятии и подготовили красочный репортаж о событии, которое никого не оставило равнодушным.
Фото: Илья Кошелев
Зрители этапа гоночной серии
Фото: Илья Кошелев.
Зрители этапа гоночной серии
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Состоялся очередной этап гоночной серии
Фото: Илья Кошелев.
Состоялся очередной этап гоночной серии
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
На мероприятии исполнили классические рок-хиты
Фото: Илья Кошелев.
На мероприятии исполнили классические рок-хиты
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Зрители этапа гоночной серии
Фото: Илья Кошелев.
Зрители этапа гоночной серии
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Фото: Илья Кошелев.
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе
Фото: Илья Кошелев.
Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе