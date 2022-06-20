Ежегодные гонки американских ретроавтомобилей на четверть мили

20 июня 2022 в 16:20

Фото: Илья Кошелев

Участники гонки серьезных и мощных автомобилей по прямой на открытом воздухе

В минувшие выходные в подмосковном Быково состоялся очередной этап гоночной серии Russian Weekend Drags на классических ретроавтомобилях. Соревнования проходили по традиционной формуле дрэг-рейсинга: параллельные старты с места на прямом участке трассы длинной 1/4 мили.

Гости мероприятия могли не просто посмотреть на заезды эффектных американских автомобилей разных лет, но и познакомиться с пилотами, их машинами, принять участие в многочисленных интерактивах, оценить классические рок-хиты в исполнении приглашенных музыкантов, а также на живых примерах понять разницу между дрэгстерами, гассерами, хот-родами и рестомодами.

Заезды проводились в нескольких классах: до 250 л. с., 250–350 л. с., Truck & SUV, Unlim.

Фотокорреспонденты NEWS.ru побывали на мероприятии и подготовили красочный репортаж о событии, которое никого не оставило равнодушным.