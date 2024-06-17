Аналитик раскрыл, что будет с авторынком из-за санкций против МосБиржи Аналитик Попов: цены на автомобили увеличатся из-за санкций против МосБиржи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Цены на автомобили слегка увеличатся из-за санкций против МосБиржи, рассказал «360» аналитик Дмитрий Попов. Однако, по его словам, не нужно сильно беспокоиться из-за этого.

В качестве массового инструмента обхода с большим оптом валюты может выступить торговля через «банки-прокладки», которые будут снимать свою курсовую маржу. С учетом этого прирост цены в стоимости запчастей составит 10%, максимум 15%, при том что сильно оптовых закупок запчастей на самом деле не производится, — объяснил эксперт.

Аналитик отметил, что при этом могут появиться спекулянты, которые могут поднять цены и на 20-30%. Однако в Россию продолжают завозить запчасти и автомобили из Китая, и торговля идет в юанях и рублях, а не в долларах и евро. Поэтому в китайском автопроме ничего не изменится.

Несмотря на то, что МосБиржа прекратила торговлю евро и долларами, можно торговать напрямую через банки, добавил Попов. Кроме того, есть и другие биржи, а банки могут завозить валюту через представительство в России, подытожил аналитик.

Ранее автоэксперт Егор Васильев сообщил, что на рынке подержанных автомобилей появились сравнительно недорогие авто с малым пробегом, но покупателей может ожидать подвох. По его словам, продавцы могут «забывать» о необходимости уплатить огромный утильсбор.