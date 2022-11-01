Аналитик предрёк возможность развития «Тинькофф» за счёт китайских авто Аналитик Аксёнов: сервис «Тинькофф» по онлайн-продаже авто может развиваться за счёт китайских машин

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Кроме китайских и отечественных автомобилей в России купить практически ничего невозможно, поэтому если новый сервис Тинькофф Банка по прямой онлайн-продаже транспортных средств и будет развиваться, то расширять портфель он станет за счёт китайских авто, считает руководитель отдела «Авто» портала BFM.ru Алексей Аксёнов, пишет журнал «Компания».

Если у Haval, Chery и прочих китайских брендов нет такой схемы онлайн-продаж, то сервис «Тинькофф» может быть востребован. Пока не у большой части населения, но в перспективе люди будут привыкать к такому формату, как привыкли к покупке продуктов онлайн, — сказал Аксёнов.

По мнению эксперта, за сервисами, подобными «Тинькофф авто», будущее. При этом он не стал отрицать, что в среднесрочной перспективе выбрано не лучшее время для выхода банка на авторынок время.

Смысла в партнерстве с одним только Haval я не вижу, но в будущем, когда ситуация в мире изменится и европейские компании к нам вернутся, это будет иметь смысл. Так что время для новых инструментов сейчас подходящее, но с точки зрения бизнеса запуск этого сервиса — работа явно на «долгосрок», — заключил Аксёнов.

В сентябре сообщалось, что по итогам августа продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 62,4% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. Так, суммарно в последний летний месяц 2022 года россияне приобрели 41 698 единиц транспорта, в то время как год назад этот показатель был равен 110 870 единицам.

Ранее автоэксперт Петр Баканов назвал главные минусы китайских автомобилей. По его словам, произведенные в КНР авто отличаются проблемной подвеской, низкой и неудобной посадкой и непродуманной эргономикой. Также специалист отметил, что продать китайскую машину на вторичном рынке по желаемой цене может оказаться трудной задачей.