Адвокат предупредил об ответственности за сокрытие автомобильных номеров Адвокат Радько: за устройства для сокрытия автономеров грозит лишение прав

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За использование устройств для сокрытия автомобильных номеров водителю грозит лишение прав на один-три месяца, предупредил адвокат Сергей Радько. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт уточнил, что также автомобилисту могут назначить штраф в размере пяти тысяч рублей. По его словам, ответственность может наступить даже в том случае, если устройство не используется, а просто установлено в машине.

Наказание — либо штраф, либо лишение права управления, потому что если номерные знаки оборудованы устройствами, позволяющими скрыть их от фиксации, то это уже нарушение. Даже если они не работают, а просто стоят на машине, — пояснил адвокат.

Юрист подчеркнул, что также сотрудники ГИБДД могут оштрафовать за нечитаемый номер из-за снега или грязи. В случае если это произошло непреднамеренно, водителю могут назначить штраф в размере 500 рублей или выписать предупреждение. Если же вся машина будет чистая, а номер грязный, то автомобилиста могут обвинить в умышленном сокрытии номерного знака.

Суд в Москве ранее запретил продажу устройств, скрывающих от камер автомобильные номера. Подобные объявления, в том числе на площадках по онлайн-торговле, признаны запрещенной к распространению информацией. Маркетплейсы их уже удалили.