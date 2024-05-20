Адвокат предупредил, какой штраф можно получить за парковку на тротуаре Адвокат Леськив: за парковку на тротуаре около дома можно получить двойной штраф

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За парковку на тротуаре около дома можно получить двойной штраф, рассказал в беседе с aif.ru адвокат Богдан Леськив. По его словам, суды стали оценивать такую парковку как два административных нарушения.

Доводы о том, что нельзя привлекать к ответственности дважды за одно административное правонарушение , в данной ситуации судьи обычно не принимают, указывая, что факт движения по тротуару — это одно правонарушение , а факт остановки на тротуаре более 5 минут — это уже другое , — объяснил эксперт.

Адвокат отметил, что за стоянку транспортных средств на тротуаре установлен штраф в размере одной тысячи рублей, однако в Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет три тысячи рублей. Однако можно получить двойной штраф, если нарушение зафиксирует инспектор Центра организации дорожного движения или камера на проезжающей машине.

Если автомобиль был остановлен на тротуаре из-за его технической неисправности или из-за состояния водителя или пассажира, штраф не назначат, добавил Леськив. Кроме того, проезжать и останавливаться на тротуарах разрешается машинам спецслужб, а также грузовым машинам, если у них нет другого пути к разгрузке, заключил адвокат.

Ранее стало известно, что жителей столицы за парковку на зеленых насаждениях, в том числе газонах, может ждать штраф в размере от 5 тысяч до 300 тысяч рублей. Уточняется, что нарушением будет считаться даже заезд на такой участок одним колесом.