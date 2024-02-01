Адвокат напомнил, в каком случае можно лишиться прав за грязное авто Адвокат Филиппов: водителя могут оштрафовать за грязные номера

Фото: Агентство «Москва»

Если водитель передвигается по городу с грязными номерами, его могут оштрафовать, предупредил адвокат Никита Филиппов. В разговоре с «Москвой 24» юрист подчеркнул, что в случае, когда автомобилист преднамеренно скрывает номерной знак, ему может грозить лишение права управления транспортным средством сроком до трех месяцев.

За передвижение на автомобиле с грязными номерами может быть наложен административный штраф в размере 500 рублей или вынесено предупреждение. Но это в том случае, если деяние неумышленное. Если номера были загрязнены специально, <...> нарушителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение прав, — пояснил адвокат.

Умышленность определяется погодными условиями, степенью и локализацией загрязнения. Также наказание грозит и за езду с грязными фарами, уточнил эксперт. Нарушителю могут выписать штраф в размере 500 рублей или вынести предупреждение.

Эксперт по автовождению Олег Шатов ранее рассказал, что не стать участником массового ДТП на трассе водителю поможет выбор оптимальной скорости. Он пояснил, что в этом случае можно успешно применить экстренное торможение. Кроме того, эксперт предупредил, что информация из автомобильного навигатора не всегда позволяет заблаговременно узнать о массовой аварии впереди.