Владимир Сахмеев

ГИБДД предупредила о строгом контроле на дорогах Госавтоинспекция сообщила о гибели 80 человек в ДТП с начала года

3 января 2023 в 20:26

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия ДТП с участием двух автомобилей на пересечении ул. Большая Якиманка и ул. Крымский Вал в Москве