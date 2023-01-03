Пресс-служба Госавтоинспекции напомнила о недопустимости опасных маневров на зимней дороге и предупредила о строгом контроле за трезвостью водителей. Ведомство рапортует, что в первые дни нового года на дорогах России произошло более 500 автоаварий, в которых погибли 80 человек, среди которых шесть несовершеннолетних. Уточняется, что дети погибли в ДТП с лобовым столкновением.
Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о необходимости пересмотреть свою манеру вождения автомобиля, быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Крайне важно оценивать риск совершения разных видов маневров, прежде всего связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, — обращаются в ведомстве к автолюбителям.
Сотрудники Госавтоинспекции активно участвуют в обеспечении безопасности на участках дороги, где осложнено движение из-за непогоды. Экипажи ДПС сопровождают снегоуборочную технику, чтобы та беспрепятственно могла расчистить дорогу.
В новогодние праздники контроль за трезвостью водителей со стороны сотрудников Госавтоинспекции и специалистов Минздрава будет крайне строгим. Уклониться от проверок и освидетельствования, если будут замечены даже малейшие признаки опьянения, не получится, — подчеркнули в ГИБДД.
Также в Госавтоинспекции призвали граждан, осведомленных о нетрезвых водителях, немедленно обращаться к инспекторам ДПС.
3 января снегоуборочный КамАЗ в Оренбурге протаранил девять припаркованных вдоль дороги автомобилей. А 2 января в Москве одновременно столкнулись восемь автомобилей.