https://static.news.ru/photo/261cfbee-3566-11ea-9ce9-fa163e074e61_660.jpg Минута молчания в память о Паулу Гонсалвеше Фото: Dakar Rally/facebook.com

Организаторы ралли-марафона «Дакар-2020» отменили восьмой этап соревнований в зачёте мотоциклов и квадроциклов из-за гибели португальского гонщика Паулу Гонсалвеша.

Решение было принято после встречи со всеми гонщиками, чтобы дать им возможность почтить память Гонсалвеша, который для многих являлся хорошим другом, сообщает пресс-служба «Дакара».

Ранее NEWS.ru писал, что Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар». Он скончался в результате падения с мотоцикла на 276-м километре спецучастка.