«Вне моего понимания»: Хэмилтон о готовности Экклстоуна умереть за Путина Британский гонщик Хэмилтон осудил готовность Экклстоуна умереть за Путина

Фото: Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Берни Экклстоун

Британский гонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон раскритиковал экс-главу чемпионата Берни Экклстоуна за слова о Владимире Путине. Накануне многолетний босс «Ф-1» заявил о готовности «принять пулю» за президента России.

Нам подобное больше не нужно. Слушать людей, которые поддерживают такого человека (Путина. - NEWS.ru), — это вне моего понимания. Я не мог поверить в то, что услышал. Такие взгляды отправляют на десятилетия назад, — приводит слова Хэмилтона Planet F1.

Гонщик добавил, что таким людям, как Экклстоун, нельзя давать слово, так как они не привносят ничего позитивного.

30 июня 91-летний Экклстоун не только заявил, что готов «принять пулю» за Путина, но и назвал его первоклассным человеком. Также Экклстоун заявил, что ему не понравилось решение британских властей запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне.