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Пресс-секретарь заместителя председателя правительства Дмитрия Козака Илья Джус заявил, что компания «Росгонки» не обсуждала перенос российского этапа «Формулы-1» из Сочи в другой город.

По его словам, действующий до 2025 года контракт предполагает проведение соревнований именно в этом городе, передаёт « Интерфакс ».

Накануне в СМИ появилась информация о возможном изменении места проведения чемпионата.

Ранее News.ru писал, что Международная автомобильная федерация опубликовала календари чемпионатов мира «Формулы-2» и «Формулы-3» на 2020 год. Согласно им, Сочи Автодром примет 11-й этап «Формулы-2» и заключительный, 9-й этап «Формулы-3». Гонки обоих чемпионатов пройдут и на предстоящем Гран-при России — 2019 «Формулы-1» (с 26 по 29 сентября). «Формула-2» состоится во второй раз, «Формула-3» — впервые.