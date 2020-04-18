Власти Австрии согласились провести Гран-при «Формулы-1» в начале июля

https://static.news.ru/photo/ff0b7176-8177-11ea-bd12-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Австрии подтвердили возможность проведения этапа Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», если этап Гран-при Франции будет перенесён.

Этап в Австрии должен пройти с 3 по 5 июля при пустых трибунах на автодроме «Ред Булл Ринг», сообщает Le Figaro. Гран-при Франции был запланирован на 26-28 июня, но должен быть перенесён из-за запрета на проведение массовых мероприятий, который продлён во Франции до середины июля.

Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний. Между тем организаторы десятого этапа чемпионата отложили Гран-при Франции на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.