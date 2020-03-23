https://static.news.ru/photo/aa8c754e-6d1a-11ea-983f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карякин Фото: snagracing/instagram.com

Вице-чемпион ралли-марафона «Дакар-2020» в категории «багги» Сергей Карякин рассказал об открытии второго спортивного сезона Детской мотошколы от российской команды Snag Racing.

Специалисты будут искать талантливых ребят, которые в будущем смогут стать пилотами, штурманами, механиками или спортивными менеджерами, сообщает пресс-служба Snag Racing.

Цель социальной инициативы нашей команды — дать возможность молодому поколению реализоваться в автоспорте без больших финансовых затрат, — говорится в релизе.

Команда планирует выезд в четыре детских дома в Свердловской области и четыре общеобразовательных учреждения, в которых есть специализированные кружки и секции. По итогам обучения в каждом детском доме и школе будет сформирована команда, состоящая из пилота, штурмана, механика, менеджера, после чего между ними пройдут соревнования.

Экипаж российской команды Snag Racing под управлением Сергея Карякина занял второе место в ралли-рейде «Дакар-2020» в категории «багги». В этом году соревнования впервые прошли в Саудовской Аравии, писал ранее NEWS.ru.