Великобритания может принять два этапа «Формулы-1» подряд

https://static.news.ru/photo/a71e3a38-82f4-11ea-9445-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Организаторы этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Великобритании заявили, что трасса «Сильверстоун» готова принять две гонки подряд.

Мы обсудили с руководством «Формулы-1» все варианты, в том числе проведение двух гонок в один уик-энд и двух гонок в два уик-энда подряд. Я полностью уверен в том, что мы сможем провести такие мероприятия, — цитирует управляющего директора трассы Стюарта Прингла The Guardian.

Помимо этого, директор трассы в Барселоне Хоан Фонтсере заявил, что Гран-при Испании готовы провести летом без зрителей.

С одной стороны это позволит нам принять гонку в этом году, с другой — получить большую уверенность при переговорах о Гран При в 2021-м году, — цитирует Фонтсере SoyMotor.

Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний. Между тем организаторы 10-го этапа чемпионата отложили Гран-при Франции на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.