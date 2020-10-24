В Монголии требуют извинений от пилота «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/511724ac-179a-11eb-99f6-fa163e074e61_660.jpg Макс Ферстаппен Фото: HOCH ZWEI/Pool/XPB Images/Global look Press

Министр культуры Монголии Унро Янчив и организация Mongol Identity раскритиковали нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Тот обозвал своего соперника «монголом».

Инцидент произошёл во время практики Гран-при Португалии. Ферстаппен и Лэнс Стролл столкнулись во второй сессии свободных заездов. Пилот «Ред Булл» среди прочих ругательств в адрес своего оппонента употребил слово «монгол», явно придав ему оскорбительный окрас.

Мы хотим выразить наше отвращение и возмущение тем фактом, что слово «монгол» употребляется в оскорбительной речи, — заявили представителей организации в Facebook.

Кроме того, в организации разочарованы отсутствием реакции со стороны «Формулы-1». Янчив в свою очередь заявил, что ждёт извинений от гонщика.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнялся с немцем Михаэлем Шумахером по числу выигранных Гран-при чемпионата «Формулы-1». 11 октября Хэмилтон стал первым в рамках Гран-при Айфеля, который прошёл на трассе «Нюрбургринг» в Германии. Данная победа — 91-я в карьере Хэмилтона, аналогичное число на счету Шумахера. Шумахер является семикратным чемпионом «Формулы-1».