https://static.news.ru/photo/7eefdff6-e03f-11e9-82db-fa163e074e61_660.jpg Франц Тост Фото: Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост рассказал, что в команде довольны выступлениями российского пилота Даниила Квята в нынешнем сезоне «Формулы-1».

Команда в этом году довольна выступлением Даниила. Он финишировал на подиуме в гонке Гран-при Германии, я уверен, что он способен повторить этот успех, — передает слова Тоста ТАСС .

Тост выделил силу и опыт российского пилота, а также отметил, что рад тому, что в следующем сезоне Квят продолжит выступать за «Торо Россо».

Это решение «Ред Булл», но я рад, что он будет с нами. У нас уже сложились хорошие рабочие отношения, он быстрый, мы верим в Даниила. Уверен, он принесет нам большую пользу, я оптимистично смотрю на его будущее, — добавил Тост.

Квят рассказал, что в обычной жизни он ездит за рулём Volkswagen Golf R, писал News.ru.