Спортивный директор команды Ducati Паоло Чиабатти заявил, что чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Гран-при (MotoGP) нереально начать в мае.
Начать сезон в мае нереально. Боюсь, что чемпионат стартует только в июне или июле, учитывая статистику распространения коронавируса в мире, — приводит слова Чиабатти Moto.it.
Первые два этапа чемпионата в Катаре и Таиланде были отменены из-за пандемии коронавируса. Старт MotoGP перенесли на 3 мая в испанский Херес.
Ранее сообщалось, что организаторы первого этапа чемпионата Европы по ралли (ERC) Азорских островов, который был перенесён на сентябрь из-за коронавируса, проведут виртуальную гонку, писал NEWS.ru.
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