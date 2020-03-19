https://static.news.ru/photo/23765d2a-69de-11ea-bd31-fa163e6e4271_660.jpg Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спортивный директор команды Ducati Паоло Чиабатти заявил, что чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Гран-при (MotoGP) нереально начать в мае.

Начать сезон в мае нереально. Боюсь, что чемпионат стартует только в июне или июле, учитывая статистику распространения коронавируса в мире, — приводит слова Чиабатти Moto.it.

Первые два этапа чемпионата в Катаре и Таиланде были отменены из-за пандемии коронавируса. Старт MotoGP перенесли на 3 мая в испанский Херес.

Ранее сообщалось, что организаторы первого этапа чемпионата Европы по ралли (ERC) Азорских островов, который был перенесён на сентябрь из-за коронавируса, проведут виртуальную гонку, писал NEWS.ru.