https://static.news.ru/photo/dd71ad6e-e104-11e9-b94c-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Международная автомобильная федерация (FIA) отложила переход к единому поставщику тормозных систем в «Формуле-1», который был запланирован на 2021 год, на более поздний срок.

В FIA решили провести более подробную оценку характеристик автомобилей «Формулы-1», чтобы понять, как будут функционировать машины в соответствии с новым регламентом.

В федерации предполагали, что появление одного поставщика тормозов поможет сократить расходы команд. Решение будет вновь пересмотрено в 2021 году.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил первую тренировочную сессию на Гран-при «Формулы-1» в Сочи, писал News.ru.