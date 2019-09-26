Международная автомобильная федерация (FIA) отложила переход к единому поставщику тормозных систем в «Формуле-1», который был запланирован на 2021 год, на более поздний срок.
В FIA решили провести более подробную оценку характеристик автомобилей «Формулы-1», чтобы понять, как будут функционировать машины в соответствии с новым регламентом.
В федерации предполагали, что появление одного поставщика тормозов поможет сократить расходы команд. Решение будет вновь пересмотрено в 2021 году.
Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил первую тренировочную сессию на Гран-при «Формулы-1» в Сочи, писал News.ru.