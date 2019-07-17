https://static.news.ru/photo/d5c24c84-a87b-11e9-abbc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Guo Chen/Xinhua/Global Look Press

Руководство высшего класса гонок на автомобилях с открытыми колёсами «Формулы-1» может изменить аэродинамическую конфигурацию болидов.

«Формула-1» может вернуться к классической схеме гранд-эффекта с 2021 года, сообщает Autosport.

На данный момент это невозможно сделать из-за необходимости использования плоского днища в болидах. В случае, если новое правило утвердят, это требование будет неактуально, и нижние части понтонов превратят в диффузоры. Их эффективность от этого только повысится.

Руководство предполагает, что благодаря подобным изменениям болиды, идущие позади лидеров, смогут терять меньше прижимной силы, чем на данный момент, что положительно скажется на конкуренции.

Кроме того, к 2021 году планируют уменьшить размеры заднего антикрыла.

Данная концепция будет согласована с руководителями команд «Формулы-1» не позднее 15 сентября.

Британский пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») выиграл Гран-при Великобритании — 10-й по счёту этап чемпионата автогонок «Формулы-1». Россиянин Даниил Квят («Торо Россо») финишировал девятым, писал News.ru.