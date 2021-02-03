В «Феррари» не исключили переход сына Шумахера в итальянскую команду

https://static.news.ru/photo/70d977dc-6609-11eb-bcda-96000091f725_660.jpg 2017 год Фото: Erik Jacobs/wikipedia.org

Руководитель команды «Формулы-1» «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что Мик Шумахер через несколько лет может оказаться в Скудерии, в случае своего удачного выступления в американской «Хааc».

Мик в «Феррари»? Он участник нашей гоночной Академии, и эта наша программа предназначена не для подготовки пилотов к «Формуле-1», а для их подготовки к возможному выступлению за «Феррари», — приводит слова Бинотто официальный сайт «Королевских гонок».

По его словам, участие за итальянскую команду в дебютном сезоне — это чересчур большая ответственность для неопытного пилота.

Ранее сообщалось, что американская команда «Формулы-1» «Хаас» подтвердила состав боевых пилотов на сезон-2021. Партнёром россиянина Никиты Мазепина станет Мик Шумахер — сын легенды «Королевских гонок» Михаэля Шумахера, писал NEWS.ru.