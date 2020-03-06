https://static.news.ru/photo/11273a40-5fb1-11ea-807d-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Промоутер этапа Гран-при «Формулы-1» в Австралии Эндрю Уэстакотт заявил, что команды правильно отреагировали на распространение коронавируса.

На тестах в Барселоне «Феррари» и другие итальянские команды закрыли доступ своим сотрудникам, посетившим места, где зафиксирована вспышка коронавируса. Они ограничили доступ на базы для тех, кто приехал из определённых областей Италии, — цитирует Уэстакотта The Age.

Он также рассказал, что если кто-то из команд чувствует недомогание, то сразу обращается к врачу и не посещает тренировки несколько дней.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) сделала официальное заявление об отмене этапа Гран-при «Формулы-1» в Китае из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Также FIA отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае, писал NEWS.ru.