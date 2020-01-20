https://static.news.ru/photo/35a46d2c-3b65-11ea-972c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Команда Snag Racing под управлением россиянина Сергея Карякина заплатила за участие в ралли-марафоне «Дакар-2020» около 25 млн рублей.

По словам Карякина, бюджет на «Дакар-2014» был порядка 7-8 млн рулей, а на 2020 год было заплачено больше 10 млн рублей за стартовые взносы.

Всего [на участие] было потрачено около 25 млн рублей только на наш экипаж, — приводит слова Карякина ТАСС.

В общем зачёте «Дакара», который прошёл в Саудовской Аравии, в категории багги Карякин стал вице-чемпионом, писал NEWS.ru.