Команда Snag Racing под управлением россиянина Сергея Карякина заплатила за участие в ралли-марафоне «Дакар-2020» около 25 млн рублей.
По словам Карякина, бюджет на «Дакар-2014» был порядка 7-8 млн рулей, а на 2020 год было заплачено больше 10 млн рублей за стартовые взносы.
Всего [на участие] было потрачено около 25 млн рублей только на наш экипаж, — приводит
словаКарякина ТАСС.
В общем зачёте «Дакара», который прошёл в Саудовской Аравии, в категории багги Карякин стал вице-чемпионом, писал NEWS.ru.
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