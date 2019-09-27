Фото: Hoch Zwei/Global Look Press

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост рассказал, что случилось с двигателем на болиде российского пилота Даниила Квята во время первой свободной практики на Гран-при «Формулы-1» в Сочи.

Была проблема с топливной системой. Топливная трубка оторвалась, у него не осталось топлива. Но сейчас всё в порядке, во второй свободной практике Квят будет с тем же мотором, — сказал Тост в эфире «Матч ТВ».

Квят досрочно завершил первую тренировочную сессию из-за неполадок с болидом.

Гран-при России в Сочи проходит с 27 по 29 сентября.

Россиянин начнёт гонку в Сочи в конце стартовой решётки из-за смены силовой установки, писал News.ru.

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