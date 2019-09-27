Руководитель «Торо Россо» Франц Тост рассказал, что случилось с двигателем на болиде российского пилота Даниила Квята во время первой свободной практики на Гран-при «Формулы-1» в Сочи.

Была проблема с топливной системой. Топливная трубка оторвалась, у него не осталось топлива. Но сейчас всё в порядке, во второй свободной практике Квят будет с тем же мотором, — сказал Тост в эфире «Матч ТВ» .