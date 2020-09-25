Тальков в помощь: гонка в Сочи может как спасти, так и погубить Квята

Шестой российский этап Гран-при «Формулы-1» в Сочи в этом году особенный: впервые после пандемии инфекции коронавируса он пройдёт при заполненных трибунах. Формально, конечно, это не первая в этом чемпионате гонка со зрителями, поскольку на прошлом этапе в Италии несколько тысяч билетов всё-таки были проданы. Однако 2880 занятых мест из 30 000 не создавали ощущения праздника. В Сочи же даже при соблюдении всех санитарных норм ажиотаж — все билеты давно проданы, а интерактивные мероприятия для болельщиков зашкаливают. NEWS.ru рассказывает, что стоит ждать от девятого этапа чемпионата и сможет ли российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поправить неудачную домашнюю традицию поражений.

Харассмент Квята

Даниил Квят после, пожалуй, своей лучшей гонки в Италии (заработал шесть очков. — NEWS.ru) возвращается на родину. Правда в Олимпийском парке ему вечно не везёт, и это при том, что новая трасса в «Формуле» появилась в год дебюта пилота в «королевских гонках», а одна из трибун названа в его честь.

Нельзя сказать, что российский пилот всегда неудачно выступал в Сочи, но каждый раз ему что-то мешало показать достойный результат. Единственный приличный результат он показал в 2015 году, заняв пятое место за рулём «Ред Булл» (в 2014 финишировал 14-м — худший результат на этапе в Сочи за всё время).

В нынешнем сезоне ему надо нарушить традицию неудачных выступлений. В конце концов, Даниилу это необходимо сделать, чтобы от него, наконец, отстали. Вокруг россиянина продолжают сгущаться тучи, а напряжение зашкаливает. Да и каждый сезон перед этапом в Сочи на него оказывается сверхдавление. С одной стороны, немудрено — ты приезжаешь домой, и болельщики хотят разделять с пилотом пусть и не победу, но солидные призовые баллы. С другой стороны, нагнетает руководство — и это тоже понятно, команда хочет видеть результат. Так что с какой стороны не посмотреть, все хотят от 26-летнего спортсмена баллы, а в идеале — пьедестал.

А ведь это давление постепенно росло с самого начала текущего сезона, отчасти именно поэтому первая половина чемпионата выглядит довольно печально и скомкано. Причём если Квяту в последнее время и удаётся набрать очки в гонках, то после квалификаций хочется стереть себе память и никогда этого не видеть вновь.

Между тем, его напарник Пьер Гасли постепенно превращается в главное открытие «Формулы-1». Раз за разом француз демонстрирует просто великолепные результаты. И это тоже давит. Вспомнить хотя бы гонку в Италии шестого сентября, когда он взял свой подиум. Тогда во время гонки Квят то и дело жаловался по внутреннему радио, что ему не везёт по тем или иным причинам, хотя имеет все шансы обогнать француза. Хотелось бы, чтобы на домашнем автодроме российский пилот перевернул историю и блеснул. Но удастся ли ему это, учитывая, что сейчас градус сомнений в его силах со стороны руководства «Альфа Таури» потихоньку приближается к пределу.

Только вот большие боссы не учитывают один маленький момент — главная проблема россиянина не в нём самом, а в болиде — он слаб для того, чтобы бороться за чемпионство. В целом, конечно, есть машины и похуже, тем более двигатель «Хонда» не сильно уступает по мощности тому же «Мерседесу». Так что по традиции в Сочи выиграет тот, у кого мотор лучше. И кто бы что ни говорил, но команде Квята ещё далеко до сильнейших. В лучшем случае, «Альфа Таури» может навязать борьбу «Макларену» или «Феррари», который крайне нестабилен. Чтобы оказаться в числе лучших, Квяту стоит надеяться на ошибки коллег. Хотя, как показала практика, и это не сильно спасает.

Но судя по всему, Даниил не унывает и на требования руководства реагирует довольно здраво. Например, в собранном плейлисте пилота появилась композиция Игоря Талькова «Я вернусь». Интересный ход. Неужто пилот намекает, что не стоит ждать его ухода из «Формулы»? Или это отсылка к «Ред Буллу»?

Руководство продолжает сомневаться в необходимости дальнейшего сотрудничества с российским пилотом. Об этом говорят с лета. Сам спортсмен в интервью пресс-службе Международной автомобильной федерации (ФИА) подтвердил, что переговоров о подписании нового контракта с командой пока нет.

Переговоров нет. Думаю, в течение следующих 30 дней мы начнем общаться. Я не напряжен и всё прекрасно понимаю. Ещё только середина сезона. Нужно делать свою работу, ведь каждая гонка имеет свой вес. Высокие результаты — лучшие аргументы для переговоров. Остальное второстепенно, — сказал Квят.

Очевидно, если Даниил не покажет результат, можно потихоньку начинать прощаться с командой.

Интерактив для фанатов автоспорта

Даже если у Квята ничего не выйдет, болельщикам не придётся сильно страдать. В этом году, несмотря на пандемию, активностей для них было придумано даже слишком. И на любой вкус: прогулка, пусть и виртуальная, по пит-лейну с Алексеем Поповым — российским голосом «Формулы-1»; розыгрыши автограф-карточек пилотов «королевских гонок» и российских гонщиков «Формулы-2», различные фото и видео конкурсы с дополненной реальностью, фестиваль драйва и моторов.

Кроме того, организаторы выпустил приложение для зрителей (с дополненной реальностью), в котором пользователь должен поставить болид на свободное место, а дальше вращай, увеличивай его сколько хочешь. А после самой гонки (27 сентября) участников праздника ожидает концерт, где главными хедлайнерами станут Земфира и группа «Tesla Boy».

vk.com/daniilkvyat

Автодром Сочи может стать одним из ключевых мест в истории «Формулы-1»

Но всё-таки главный интерес чемпионата мира — борьба лидеров. Да, в этом году с интригой довольно плохо — впереди планеты всей по личным победам находится Льюис Хэмилтон. И гонка в Олимпийском парке не должна стать исключением. За все шесть лет «Мерседесы» ни разу не проигрывали в России, а в этом году немецкая команда заставляет восхищаться собой даже тех, кто никогда особо не увлекался автомобильным спортом. Причём в этом сезоне коллега Хэмилтона по цеху Валттери Боттас частенько даёт повод напрячься всех пилотов, включая лидера. К тому же, финн в Сочи несколько раз оказывался лучшим. Так что британцу придётся постараться, чтобы не просто поднять над головой очередной кубок, но и повторить рекорд Михаэля Шумахера в 91 триумф. Именно Гран-при Сочи может сравнять Льюиса по количеству побед с немцем.

Но всё-таки есть некое предчувствие спокойствия за 35-летнего пилота «серебряных стрел». Понятно, что на трассе может произойти всё, что угодно, тем и прекрасны гонки, но конкуренцию ему составить непросто. Боттас немного не дотягивает по силе, а Макс Ферстаппен из «Ред Булл» последние несколько этапов просто провалил. В его оправдание, конечно, можно засчитать, что и Хэмилтон снялся с гонки в Италии, благодаря чему подиум возглавил Алекс Албон.

Возвращаюсь к главному противнику Хэмилтона, надо отметить, что сейчас нидерландец максимально голоден до побед. И Сочи для него — идеальная трасса показать единство человека и автомобиля. Борьба должна сложится крайне увлекательно.