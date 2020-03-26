https://static.news.ru/photo/671db456-6f60-11ea-8ca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: motogp.com

Организаторы чемпионата мира MotoGP объявили об изменении в календаре сезона-2020 из-за за пандемии коронавируса.

Гран-при Испании, который должен был пройти 1–3 мая, перенесён уже в пятый раз. Пресс-служба MotoGP отмечает, что новую дату проведения соревнований пока назвать невозможно.

Ранее сообщалось, что организаторы первого этапа чемпионата Европы по ралли (ERC) Азорских островов, который был перенесён на сентябрь из-за коронавируса, проведут виртуальную гонку, писал NEWS.ru.