Стало известно, сколько будет получать Хэмилтон в Ferrari RMC Sport: Хэмилтон будет получать €50 млн в год в Ferrari

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Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет получать €50 млн в год в составе команды Ferrari, сообщает RMC Sport со ссылкой на газеты La Gazzetta dello Sport и La Stampa. Ранее было объявлено, что британский автогонщик присоединиться к итальянской команде в 2025 году.

В августе Хэмилтон заключил двухлетнее соглашение с Mercedes-AMG PETRONAS F1 по схеме «1+1». По данным СМИ, его зарплата у немцев составила €60 млн в год. Таким образом его ждет снижение оклада.

При этом издания сообщают, что зарплата Карлоса Сайнса, место которого в Ferrari займет Хэмилтон, составляет около €11 млн за сезон. В то же время Шарль Леклер, который ранее продлил контракт с итальянцами, будет получать €33 млн, в том числе бонусы.

Хэмилтон выступает в составе команды Mercedes c 2013 года. Он является обладателем семи чемпионских титулов в «Формуле-1», что повторяет рекорд немца Михаэля Шумахера.

В 2023 году нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по числу побед в рамках одного сезона. Новый показатель был достигнут после победы на 19-м этапе чемпионата мира, который проходил в Мексике. Заезд на автодроме имени братьев Родригес стал для Ферстаппена 16-й победой по ходу сезона.