Спортивный консультант команды «Формулы-1» «Ред Булл» 76-летний Хельмут Марко заявил, что, возможно, переболел коронавирусом.
В середине февраля я подхватил серьёзную простуду — сильно кашлял. Я болел десять дней, что необычно долго для меня. Теперь я почти уверен, что это был вирус, — приводит слова Марко F1-Insider.
По словам функционера, у него был пересадка в Дубае по пути из Австралии в Европу, и в аэропорту было очень много людей, которые кашляли. Марко отметил, что в таких условиях подхватить коронавирус было легче простого.
Ранее сообщалось, что решение о проведении этапа Гран-при «Формулы-1» в Канаде, который должен был стать стартовой гонкой чемпионата, планируют принять до 1 мая, писал NEWS.ru.
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