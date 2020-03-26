https://static.news.ru/photo/682e2610-6f37-11ea-b292-fa163e074e61_660.jpg Хельмут Марко Фото: nph / Bratic via www.imago-images.de/Global Look Press

Спортивный консультант команды «Формулы-1» «Ред Булл» 76-летний Хельмут Марко заявил, что, возможно, переболел коронавирусом.

В середине февраля я подхватил серьёзную простуду — сильно кашлял. Я болел десять дней, что необычно долго для меня. Теперь я почти уверен, что это был вирус, — приводит слова Марко F1-Insider.

По словам функционера, у него был пересадка в Дубае по пути из Австралии в Европу, и в аэропорту было очень много людей, которые кашляли. Марко отметил, что в таких условиях подхватить коронавирус было легче простого.

Ранее сообщалось, что решение о проведении этапа Гран-при «Формулы-1» в Канаде, который должен был стать стартовой гонкой чемпионата, планируют принять до 1 мая, писал NEWS.ru.