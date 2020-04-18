СМИ: австрийские власти одобрили проведение Гран-при «Формулы-1» в июне

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Руководство Австрии согласились на проведение этапа Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», в случае, если гонка во Франции будет перенесена.

Об этом пишет издание Le Figaro. По его данным, этап должен пройти 3-5 июля на автодроме «Ред Булл Ринг». Зрителей на мероприятии не будет.

Во Франции гонка запланирована на 26-28 июня. При этом в стране продлён запрет на проведение массовых мероприятий до середины лета.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли призвал нынешнее руководство организации и правообладателей отменить чемпионат «Формулы-1» сезона-2020.