Сироткин проведёт сезон в GT World Challenge на «Феррари»

Российский пилот Сергей Сироткин примет участие в гонках на выносливость GT World Challenge Europe Endurance Cup в сезоне 2020 год в классе Pro в составе экипажа команды SMP Racing на автомобиле Ferrari F488 GT3 Evo 2020 под номером 72.
Напарниками россиянина станут итальянский пилот Давиде Ригон и испанский гонщик Мигель Молина.
Я очень рад, что в этом году у меня будет полноценная гоночная программа в новой для меня серии GT World Challenge Europe. Надеюсь, начиная уже с первой гонки, мы сможем бороться за самые высокие места. Это ещё один шаг на пути к реализации моих долгосрочных целей, — цитирует гонщика пресс-служба SMP Racing.
Ferrari's top-tier Endurance Cup line-up is stacked this season...
Ранее сообщалось, что Сироткин будет третьим резервным пилотом французской команды «Формулы-1» «Рено» в сезоне-2020.
Сироткин уже выступал за французский коллектив в качестве третьего пилота. Это было до того, как он получил место в другом коллективе — «Уильямс» в 2018 году. В сезоне-2018 он был признан худшим гонщиком, писал NEWS.ru. Уходя из «Уильямса», он заявил, что совсем не рад, что покинул команду.