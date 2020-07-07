Сироткин проведёт сезон в GT World Challenge на «Феррари»

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Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил, почему не стал преклонять колено перед началом гонки чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. Он отметил, что для его менталитета эта акция была непонятна.

Это немного против моего менталитета, русского, где всё-таки встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом, — сказал Квят в эфире Первого канала. При этом он отметил, что все...