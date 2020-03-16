https://static.news.ru/photo/9695f5a0-6771-11ea-b377-fa163e074e61_660.jpg Фото: silkwayrally.com

Ралли-рейд «Шёлковый путь — 2020» полностью пройдёт на территории России из-за распространения инфекции коронавируса.

Мы приняли продуманное, ответственное решение для гарантии проведения ралли «Шёлковый путь» 2020 года в сложившихся условиях распространившегося коронавируса, — приводит слова руководителя проекта Владимира Чагина Silk Way .

Кроме того, он отмечает, что это прекрасная возможность открыть новые регионы России.

Ралли пройдёт с 2 по 11 июля. Гонка начнётся на Красной площади в Москве 3 июля и завершится в Казани. Новый маршрут представляет собой разнообразные ландшафты — от степной местности до песчаных и холмистых трасс.

Изначально гонка должна была пройти по маршруту Россия — Казахстан — Китай.

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