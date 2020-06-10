Шумахеру сделают операцию с применением стволовых клеток

https://static.news.ru/photo/cd5b70e4-ab0d-11ea-bbab-fa163e074e61_660.jpg Михаэль Шумахер Фото: augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Cемикратному чемпиону мира «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру проведут операцию с применением стволовых клеток. Профессор Филипп Менаше сообщил, что целью операции является восстановление нервной системы Шумахера.

В свою очередь, нейрохирург Никола Аккьяри заявляет, что бывший гонщик страдает от атрофии мышц и остеопороза.

За последние 20 лет наука добилась огромного прогресса в области лечения стволовыми клетками. Но это не меняет того факта, что мы все еще мало знаем о человеческом мозге, — сказал Аккьяри, слова которого приводит Contro Copertina.

Нейрохирург добавил, что не может сказать, какие результаты принесёт данная операция.

Ранее семья Шумахера сообщила, что не будет рассказывать о здоровье гонщика. Между тем, бразильский автогонщик Фелипе Масса, бывший напарник Михаэля Шумахера в его последний год выступлений за Ferrari заявил, что у семикратного чемпиона «Формулы-1» сейчас непростой период в жизни. Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский нейрохирург Никола Аккьяри прокомментировал слухи о возможном улучшении состояния здоровья легендарного гонщика Михаэля Шумахера. Специалист подчеркнул, что полученные Шумахером травмы были настолько серьёзными, что его облик сильно отличается от того, каким он был до трагического инцидента в 2013 году.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму, упав во время катания на горных лыжах во французском Гренобле, и впал в кому. Летом 2014 года Коринна Шумахер заявила, что её муж вышел из комы и продолжит реабилитацию дома. С тех пор достоверных сведений о состоянии здоровья гонщика почти не поступало.

3 января 2020 года Красный Барон отмечал свой 51-й день рождения. Как передавал NEWS.ru, многочисленные поздравления Михаэлю Шумахеру направили представители «Формулы-1».