Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду. В ночь на 12 сентября его увезли из Франции.
Так поздно стало известно об этом, поскольку методы лечения гонщика «окружены завесой тайны».
Журналист газеты Le Parisien Жан-Мишель Декюжи называет применяемые методы экспериментальными. По его словам, в Париже Шумахеру переливали кровь с добавлением стволовых клеток. Считается, что они должны благоприятно воздействовать на состояние всего организма спортсмена, включая мозг, сообщает телеканал
Последние пять лет Шумахер восстанавливается в своём швейцарском особняке.
Ранее News.ru сообщал, что президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера. По его словам, он смотрел гонку вместе с гонщиком у него дома в Швейцарии. Михаэль в надёжных руках, о нём хорошо заботятся. Он не сдаётся и продолжает сражаться, отметил Тодт.