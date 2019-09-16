https://static.news.ru/photo/7c9dd262-d829-11e9-9650-fa163e074e61_660.jpg Михаэль Шумахер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду. В ночь на 12 сентября его увезли из Франции.

Так поздно стало известно об этом, поскольку методы лечения гонщика «окружены завесой тайны».

Журналист газеты Le Parisien Жан-Мишель Декюжи называет применяемые методы экспериментальными. По его словам, в Париже Шумахеру переливали кровь с добавлением стволовых клеток. Считается, что они должны благоприятно воздействовать на состояние всего организма спортсмена, включая мозг, сообщает телеканал BFMTV .

Последние пять лет Шумахер восстанавливается в своём швейцарском особняке.

Ранее News.ru сообщал, что президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера. По его словам, он смотрел гонку вместе с гонщиком у него дома в Швейцарии. Михаэль в надёжных руках, о нём хорошо заботятся. Он не сдаётся и продолжает сражаться, отметил Тодт.